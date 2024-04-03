WSJ: Байден и Шольц отвергли идею Макрона об отношениях с РФ

Французский глава Эммануэль Макрон предпринял попытку убедить канцлера Германии Олафа Шольца и американского лидера Джо Байдена занять по отношению к Москве позицию «стратегической двусмысленности» с возможным военным вариантом развития событий, однако коллеги отказались поддерживать идею политика.
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