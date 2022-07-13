Мировое обозрение

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Величие по-украински: в кого превратятся одесситы, любуясь памятником порноактеру

Величие по-украински: в кого превратятся одесситы, любуясь памятником порноактеру

youtube.com/ Деградацией и потерей разума назвал в беседе с ФАН политический советник Олег Матвейчев идею одесситов заменить памятник Екатерине II на памятник порноактеру Билли Харрингтону, который снимался в фильмах для гомосексуалистов.

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