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Глава МИД КНР Ван И: Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь»

Глава МИД КНР Ван И: Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Пекине. Его участие сделает мероприятие успешней и продуктивней, заявил на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым его коллега из Китая Ван И.

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