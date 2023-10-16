Президент России Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Пекине. Его участие сделает мероприятие успешней и продуктивней, заявил на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым его коллега из Китая Ван И.
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