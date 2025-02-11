«Калибры» атаковали газовую инфраструктуру Украины. Зеленский предложил обмен территориями. Новый ленд-лиз от США — Горячая сводка 11 февраля 2025 г.

Минувшей ночью Украина и Россия обменялись ударами по инфраструктурным объектам. ВСУ смогли оттеснить наши войска от Красноармейска, но под Курахово намечается крупное продвижение с возможностью среза целого выступа.
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