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Даниэль Тайс накрыл Янниса, Маркус Смарт исполнил эффектный путбэк-данк

Даниэль Тайс накрыл Янниса, Маркус Смарт исполнил эффектный путбэк-данк

Игроки «Бостона» создали серию красивых моментов в седьмом матче серии плей-офф против «Милуоки». Эпизод произошел в конце второй четверти игры.

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