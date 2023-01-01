smi.today

4 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    После этого заявления, генсек ООН, отметил шампанским, новые поставки оружия на Украину!!!)))В ООН отреагирова...
  • Александр Ляшенко
    40% денег украдены у жителей -песионеров ЛДНР, Минсоцполитики Украины прикарманило их себе.Внутренние пересе...
  • Сергей Oблезов
    Клоун! Опять незачет! В войне отпусков не бывает. Если одни быкуют их за это обычно наказывают. Гуманисты, спускайтес...Слуцкий: Реакция ...

В СЦКК рассказали о последствиях украинского обстрела Первомайска в ЛНР

В СЦКК рассказали о последствиях украинского обстрела Первомайска в ЛНР

Сотрудники представительства Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела Первомайска со стороны киевских силовиков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх