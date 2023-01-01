В СЦКК рассказали о последствиях украинского обстрела Первомайска в ЛНР

Сотрудники представительства Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела Первомайска со стороны киевских силовиков.
Сотрудники представительства Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела Первомайска со стороны киевских силовиков.
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