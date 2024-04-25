Оставление позиций украинскими военными на Восточном фронте, как это произошло в Очеретино Донецкой области, «уже носит, в некоторой степени, системный характер», поскольку уже две бригады ВСУ потерпели крах за последние несколько недель, – сообщает в четверг, 25 апреля, журнал Forbes.
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