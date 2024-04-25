СМИ: Бегство украинцев на Восточном фронте приобретает системный характер

Оставление позиций украинскими военными на Восточном фронте, как это произошло в Очеретино Донецкой области, «уже носит, в некоторой степени, системный характер», поскольку уже две бригады ВСУ потерпели крах за последние несколько недель, – сообщает в четверг, 25 апреля, журнал Forbes.