МО РФ: ПВО за сутки сбили 8 ракет "Фламинго", пять авиабомб и 715 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) за минувшие сутки сбили пять управляемых авиабомб, а также восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
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