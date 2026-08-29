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Газета.ру

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МО РФ: ПВО за сутки сбили 8 ракет "Фламинго", пять авиабомб и 715 дронов ВСУ

МО РФ: ПВО за сутки сбили 8 ракет "Фламинго", пять авиабомб и 715 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) за минувшие сутки сбили пять управляемых авиабомб, а также восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

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