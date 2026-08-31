Что посмотреть и учесть при путешествии в Ливию: советы для российских туристов

Что нужно знать российским туристам о поездках в Ливию: актуальная ситуация, главные достопримечательности, регионы, туристическая инфраструктура и советы по визам и безопасности.
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