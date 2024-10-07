Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть рис

А для кого этот продукт особенно полезен. Некоторым людям не рекомендуется есть рис. Как пояснила врач- гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко, этот продукт содержит крахмал, а это замедляет перистальтику кишечника, пишет «РИА Новости».
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