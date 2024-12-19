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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

Модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами авто в Париже

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже. Женщина оказалась под колесами автомобиля, водитель которого, пытаясь уйти от лобового столкновения, выехал на полосу встречного движения.

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