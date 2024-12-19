Модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами авто в Париже

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже. Женщина оказалась под колесами автомобиля, водитель которого, пытаясь уйти от лобового столкновения, выехал на полосу встречного движения.
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