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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мишина о низких сборах фильма про Роднину: «Помнят и знают тех, кто продолжает вести активную деятельность в спорте. А Ирина больше внимания уделяет Госдуме»

«К сожалению, фильм «Роднина» не смотрела. Видела только анонсы. Как будет возможность, обязательно его посмотрю.

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