Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Bloomberg: ЕС и Канада формируют новый стратегический альянс

Bloomberg: ЕС и Канада формируют новый стратегический альянс

Евросоюз и Канада готовят новое масштабное соглашение о сотрудничестве, которое может охватить широкий круг направлений - от экономических связей и торговли до вопросов обороны и безопасности.

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