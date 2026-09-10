Летняя воздушная операция Вооруженных сил России по выносу портовой инфраструктуры Украины на Черном море и двухнедельные удары по промышленности и логистике уже дали эффект.
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"У пана атамана нема золотого запасу и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают!"
В хвост их и в гривну!!