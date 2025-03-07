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Глава национальной разведки США объяснила, почему Трамп прекратил помощь Украине

Глава национальной разведки США объяснила, почему Трамп прекратил помощь Украине

Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке оказания военной помощи Украине, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский воспринимал американскую поддержку как должное, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

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