Запад отчаялся понять русских

Происходящее сегодня в Европе, когда Россия вышла на битву за себя и свой народ, как она выходила и на поле Куликово и на поле у деревни Бородино, и на поле под Прохоровкой, на самом деле, судя по нервическим реакциям, несущимся из разнообразных столиц («Ааааааааа, спасите-помогите, у нас не будет газа, у нас не будет электричества и уже сейчас может начать ощущаться дефицит топлива для машин!»), абсолютно не входило в планы тех, кто чертил схемы и схемочки, чтобы нашу страну уничтожить.