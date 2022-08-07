Русская весна

115 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Поляк к украинцу всегда относился как к быдлу. Так было издавна так видно и сейчас.Нас не любят в По...
  • Гарий Щерба
    А  ЧТО  вы  ХОТЕЛИ  то  БАНДЕРОВКИ , что бы за вами  УХАЖИВАЛИ  да  ЛЕЛЕЯЛИ ...??? Как бы  НИ ТАК ,  ,,ОТКРЫВАЙ ВОРОТ...Нас не любят в По...
  • Татьяна Михайловна Войтенко (Борисенко)
    А чего другого она ожидала?Нас не любят в По...

Запад отчаялся понять русских

Запад отчаялся понять русских

Происходящее сегодня в Европе, когда Россия вышла на битву за себя и свой народ, как она выходила и на поле Куликово и на поле у деревни Бородино, и на поле под Прохоровкой, на самом деле, судя по нервическим реакциям, несущимся из разнообразных столиц («Ааааааааа, спасите-помогите, у нас не будет газа, у нас не будет электричества и уже сейчас может начать ощущаться дефицит топлива для машин!»), абсолютно не входило в планы тех, кто чертил схемы и схемочки, чтобы нашу страну уничтожить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх