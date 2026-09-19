Новая или с пробегом: финансист раскрывает, на какой кредит банк наденет меньше процентов

Выбор между новой машиной и подержанной — это не просто вопрос о цене. Когда дело доходит до кредита, на чашу весов ложатся совсем другие факторы, и по данным РИА Новости, картина получается интересной.
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