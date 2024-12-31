Слепой коллективизм полезен для муравьев и противопоказан для людей

Эффектный эксперимент израильских ученых помог разобраться, как муравьи и люди решают одну и ту же задачу в похожих условиях — а именно, когда им надо протащить крупногабаритный груз Т-образной формы через препятствие.
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