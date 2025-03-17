В Баварии призвали немедленно готовить систему здравоохранения ФРГ к войне с Россией

Военная угроза со стороны России требует от немецкой системы здравоохранения масштабной подготовки к войне, уверена министр здравоохранения Баварии 39-летняя Юдит Герлах (уроженка Вюрцбурга, потомственный политик из правого Христианско-социального союза, внучка известного деятеля ХСС Пауля Герлаха, юрист по образованию, депутат местного ландтага/парламента с 2013-го, министр цифровых технологий земли Свободное государство Бавария в 2018-23 годах, секретарь отделения Христианско-социального союза в административном округе Нижняя Франкония и председатель кинокомиссии ХСС, член Европейского союза Баварии).
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