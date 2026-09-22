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Шняги.Нет

4 подписчика

Когда всё идёт не по плану: 17 кадров, которые бесят

Когда всё идёт не по плану: 17 кадров, которые бесят

Как же порой выводит из себя всякая ерунда! Думаю, многие согласятся с этим. Конечно, ничего страшного в таких ситуациях не происходит — так, пустяки.

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