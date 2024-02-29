Наркополиция: притоны остались только на севере

Наркопритоны остались только на севере Свердловской области, и постепенно это явление сходит на нет. Об этом рассказал начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Андрей Мильчаков.
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