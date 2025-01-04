По факту смерти экс-супруга Анны Седоковой завели уголовное дело

В Латвии возбуждено уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой. После трагического инцидента с Тиммой бизнесмен Марк Пугачев начал утверждать, что Седокова изменяла супругу.
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