Текст о том, как из-за еды наш с мужем брак затрещал по швам

Мне всегда хотелось пожать руку человеку, придумавшему доставку еды. Ведь это отличное решение, когда нет времени или желания готовить, или же душа просит чего-то вкусного и необычного, что на своей кухне точно не соорудишь.
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