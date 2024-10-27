Октябрьский районный суд арестовал до 24 декабря начальника ГАИ по Центральному району Андрея Тимошенко.
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Октябрьский районный суд арестовал до 24 декабря начальника ГАИ по Центральному району Андрея Тимошенко.