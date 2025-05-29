Ветеран спецоперации погиб при взрыве в Ставрополе, рассматривается версия теракта

В Ставрополе в ночь на четверг, 29 мая 2025 года, произошел взрыв. Погибли два человека, ТАСС. Один из погибших – ветеран специальной военной операции и участник региональной программы "Время героев" Заур Гурциев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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