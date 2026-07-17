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Загадка XXI века: когда Россия обозначит «красные линии

Загадка XXI века: когда Россия обозначит «красные линии» Эскалация ради деэскалацииЗа историческими примерами далеко ходить не надо – 1962 год, остров Куба.

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