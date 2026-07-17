Загадка XXI века: когда Россия обозначит «красные линии» Эскалация ради деэскалацииЗа историческими примерами далеко ходить не надо – 1962 год, остров Куба.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Загадка XXI века: когда Россия обозначит «красные линии» Эскалация ради деэскалацииЗа историческими примерами далеко ходить не надо – 1962 год, остров Куба.
Свежие комментарии