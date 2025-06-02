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Петербургский дневник

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Детский психиатр Северин Гречаный: «Если санкции не эффективны — откажитесь от них»

Детский психиатр Северин Гречаный: «Если санкции не эффективны — откажитесь от них»

Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Педиатрического университета, доктор медицинских наук, доцент рассказал «Петербургскому дневнику», как комфортно подготовиться к экзаменам и надо ли учиться на каникулах Отличники больше нервничают — Северин Вячеславович, конец учебного года, годовые контрольные, экзамены — это серьезный стресс для школьников? — Часто в стрессовый период жизни выходят наружу все проблемы и недопонимания, которые имели место в семьях ранее, но не звучали так громко и драматично.

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