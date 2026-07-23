Политолог Подлесный: 35 минут диалога Лаврова и Рубио хватило для сверки часов

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный в интервью kp.ru прокомментировал переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, которые продлились 35 минут.
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