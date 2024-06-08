Times: окружение Зеленского обеспокоено концентрацией власти в руках Ермака

На Украине правительственные чиновники обеспокоены тем, что президент страны Владимир Зеленский слишком сильно полагается на главу его офиса Андрея Ермака, который сегодня сосредотачивает в своих руках все больше власти, пишет The Times.
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