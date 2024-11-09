Американцы никак не отделаются от ощущения, что подводные дроны хуситов до боли напоминают изделия КБ «Рубин» и «Малахит» Йеменские хуситы в очередной раз поражают мировое сообщество уровнем развития своих вооружений.
«Парни в шлёпках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон»
Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Молодцы ребята так держать
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1 час.
Владимир Алтайцев
одна только буква, а к4акой великий смысл получился.
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1 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Из за этой "правильности" гибнут наши граждане! На войне не бывает правильных или неправильных.Из за этого "братского" народа сколько погибло наших молодых парней. Они что, жить не хотели? Из за этих политиков, у которых есть "братские" народы.
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31 мин.
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