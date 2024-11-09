«Парни в шлёпках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон»

ЛК

Любовь Кузьмина

Из за этой "правильности" гибнут наши граждане! На войне не бывает правильных или неправильных.Из за этого "братского" народа сколько погибло наших молодых парней. Они что, жить не хотели? Из за этих политиков, у которых есть "братские" народы.