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«Парни в шлёпках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон»

«Парни в шлёпках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон»

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Молодцы ребята так держать
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1 час.
Владимир Алтайцев
одна  только  буква, а  к4акой  великий  смысл  получился.
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1 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Из за этой &quot;правильности&quot; гибнут наши граждане! На войне не бывает правильных или неправильных.Из за этого &quot;братского&quot; народа сколько погибло наших молодых парней. Они что, жить не хотели? Из за этих политиков, у которых есть &quot;братские&quot; народы.
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31 мин.

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