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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Никто из российских спортсменов ничего подобного подписывать не будет». Депутат Свищев о требованиях Литвы для россиян, въезжающих в страну

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев  раскритиковал инициативу Литвы о новых ограничениях на въезд в страну для россиян.

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