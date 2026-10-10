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Глушенков сделал дубль в матче с «Краснодаром» и вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Глушенков сделал дубль в матче с «Краснодаром» и вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оформил дубль в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара».Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оформил дубль в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара».

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