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Медвежий угол

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Лия Ахеджакова о письме Сталину и ужасах ГУЛАГа

Лия Ахеджакова о письме Сталину и ужасах ГУЛАГа

📚 МемуаристЪ Почему Сталин не прочёл письмо Ахеджаковой? Кто заморил туберкулёзом её родных? И почему народная артистка обзывает почитателей вождя фашистами в интервью? Попалось любопытное интервью Лии Ахеджаковой на очередную годовщину ухода товарища Сталина.

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Комментарии
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Александр Попов
Вот учителей и врачей ты бы своими погаными ручёнками не касалась. Они и сейчас не шибко жируют. И кто тебе сказал что ты образованная часть населения? Ты же в слове &quot;...уй&quot; три ошибки делаешь. Ты даже не знаешь что зарплата зависела и зависит от разряда или категории. Гегемоны. чтоб ты знала нормальную зарплату начинали получать с 4-5 разрядов. А до этого они зарабатывали не больше инженеров, с той разницей что гегемоны за свою зарплату работали, а инженеры болтались по цехам и в карманный бильярд играли.
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2 час.
Михаил Васильев
А у неё дерьмо льётся что снизу, что с верху!
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Karmadon
Такова уж судьба интеллигенции - всегда быть в оппозиции. К ЛЮБОЙ власти.
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