Лия Ахеджакова о письме Сталину и ужасах ГУЛАГа

Александр Попов

Вот учителей и врачей ты бы своими погаными ручёнками не касалась. Они и сейчас не шибко жируют. И кто тебе сказал что ты образованная часть населения? Ты же в слове "...уй" три ошибки делаешь. Ты даже не знаешь что зарплата зависела и зависит от разряда или категории. Гегемоны. чтоб ты знала нормальную зарплату начинали получать с 4-5 разрядов. А до этого они зарабатывали не больше инженеров, с той разницей что гегемоны за свою зарплату работали, а инженеры болтались по цехам и в карманный бильярд играли.