Индийские РСЗО для французской армии Боевая машина LRU французской армииМинистерство национальной обороны Франции планирует обновить парк реактивной артиллерии сухопутных войск.
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Индийские РСЗО для французской армии Боевая машина LRU французской армииМинистерство национальной обороны Франции планирует обновить парк реактивной артиллерии сухопутных войск.
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