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Аргументы и Факты

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Климатолог Терешонок спрогнозировал тёплую зиму без сильных морозов

Климатолог Терешонок спрогнозировал тёплую зиму без сильных морозов

Предстоящая зима в России может оказаться тёплой и без сильных морозов, рассказал «Вечерней Москве» климатолог Николай Терешонок, связав такой прогноз с глобальным потеплением и влиянием климатического явления Эль-Ниньо.

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