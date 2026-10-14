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Фетисов о попадании в «черный список» ГУР Украины: «Всегда буду говорить, что россияне должны выступать с флагом и с гимном. Я не меняю ни походку, ни позицию»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о том, что попал в «черный список» Главного управления разведки (ГУР) Украины.

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