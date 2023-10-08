Массовое дезертирство: В Китае определили, почему бегут или сдаются украинские солдаты

South China Morning Post пишет о повальном дезертирстве в украинской армии.После провального контрнаступления, приведшего к гибели порядка 90 тысяч украинских военных, моральный дух киевских войск серьёзно пошатнулся.
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