Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом по «угольному делу»

Печерский районный суд Киева избрал для председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о «схемах» импорта угля с Донбасса.
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