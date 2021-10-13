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Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом по «угольному делу»

Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом по «угольному делу»

Печерский районный суд Киева избрал для председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о «схемах» импорта угля с Донбасса.

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