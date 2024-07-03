Чинуши и реальность

Политнавигатор В борьбу с никабами пришлось вступить муфтию Дагестана Духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что в ближайшие дни издаст фетву (в Исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом) о запрете ношения никаба в республике.