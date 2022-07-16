Нанесена серия ракетных ударов по военным объектам Одессы, Николаева, Краматорска

Приходят сообщения о том, что минувшей ночью демилитаризация Украины шла особенно активно. Помимо серии ударов по объектам в Днепропетровске (Днепре) нанесены удары по военным объектам в Николаевской и Одесской областях.
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