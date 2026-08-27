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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» выведет номер Кайла Лаури из обращения 10 января после матча с «Филадельфией»

« Торонто » выведет из обращения игровой номер («7») Кайла Лаури . Церемония состоится после матча с «Филадельфией» 10 января.

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