Поздравляем с 20-летием Плешакова Дмитрия 😍😘🎉 Сыночек наш дорогой, ровно 20 лет назад ты появился на свет и принес в нашу жизнь счастье и радость.
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Поздравляем с 20-летием Плешакова Дмитрия 😍😘🎉 Сыночек наш дорогой, ровно 20 лет назад ты появился на свет и принес в нашу жизнь счастье и радость.