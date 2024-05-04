В минобороны Украины признали выявленные СВО коррупционные риски в стране

Министерство обороны Украины пересмотрело свою систему закупок и активизировало сотрудничество с НАТО через восемь месяцев после того, как обвинения в коррупции привели к перестановкам в руководстве ведомства, сообщило агентство Bloomberg 3 мая со ссылкой на заместителя министра обороны страны Юрия Джигира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии