В минобороны Украины признали выявленные СВО коррупционные риски в стране

Министерство обороны Украины пересмотрело свою систему закупок и активизировало сотрудничество с НАТО через восемь месяцев после того, как обвинения в коррупции привели к перестановкам в руководстве ведомства, сообщило агентство Bloomberg 3 мая со ссылкой на заместителя министра обороны страны Юрия Джигира.