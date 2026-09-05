Путин поздравил москвичей и всех россиян с Днем города Москвы

Президент России Владимир Путин 5 сентября поздравил москвичей и всех россиян с Днем города Москвы. / Источник: © Кирилл Зыков/РИА НовостиВ 2026 году Москва отмечает свой день рождения 5 и 6 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков: Путин не ...
- СТ В Раде постановку...
- ВСУ взорвали на р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым