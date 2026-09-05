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Путин поздравил москвичей и всех россиян с Днем города Москвы

Путин поздравил москвичей и всех россиян с Днем города Москвы

Президент России Владимир Путин 5 сентября поздравил москвичей и всех россиян с Днем города Москвы. / Источник: © Кирилл Зыков/РИА НовостиВ 2026 году Москва отмечает свой день рождения 5 и 6 сентября.

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