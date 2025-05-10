DOGE Announces Deactivation of 500,000 Federal Credit Cards Authored by Jack Phillips via The Epoch Times (emphasis ours), The Department of Government Efficiency (DOGE) said on May 7 that it has canceled about half a million “unneeded” credit cards used by federal agencies.
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