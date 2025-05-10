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Zero Hedge

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DOGE Announces Deactivation of 500,000 Federal Credit Cards

DOGE Announces Deactivation of 500,000 Federal Credit Cards

DOGE Announces Deactivation of 500,000 Federal Credit Cards Authored by Jack Phillips via The Epoch Times (emphasis ours), The Department of Government Efficiency (DOGE) said on May 7 that it has canceled about half a million “unneeded” credit cards used by federal agencies.

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