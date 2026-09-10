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Иркутск Сегодня

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Жительница Бодайбо оплатила полмиллиона долгов по налогам после запрета на регистрацию недвижимости

36-летняя жительница Бодайбо долгое время не платила налоги, хотя знала о задолженности. Судебные приставы наложили арест на её недвижимость — спортивный зал площадью 150 квадратных метров — и запретили регистрационные действия с ним.

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