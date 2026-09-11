Маршрутка протаранила пять машин на М-7 в Балашихе: есть пострадавшие

Массовое ДТП с маршруткой произошло утром на М-7 в Балашихе.Утром в пятницу, 11 сентября, на федеральной трассе М-7 «Волга» в Балашихе произошло массовое ДТП.
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