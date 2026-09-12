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Мировое обозрение

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Не единая валюта, а нацвалюты: В Индии объяснили финансовый курс БРИКС

Не единая валюта, а нацвалюты: В Индии объяснили финансовый курс БРИКС

Разговоры о единой валюте БРИКС остаются не более чем разговорами. Заместитель министра иностранных дел Индии и шерпа страны в объединении Судхакар Далела прямо заявил: конкретных предложений по созданию общей денежной единицы на столе переговоров нет.

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