Суперталант «Реала», о котором вы не слышали. Парню еще нет 18, но его уже взяли в основу

Знакомимся с Хоаном Мартинесом.«Реал» ведет активную подготовку к новому этапу в истории клуба. По окончании нынешнего сезона команду покинет главный тренер Карло Анчелотти — он возглавит сборную Бразилии.
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