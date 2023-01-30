Евгений Бирюков – 7-й игрок, проведший 1100 матчей в рамках чемпионатов России

Евгений Бирюков – 7-й игрок, проведший 1100 матчей в чемпионатах России. Юбилейной для 36-летнего защитника «Салавата» стала игра с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
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